Янник Синнер рассказал, как относится к давлению во время матчей

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о своём отношении к давлению в спорте. Спортсмен считает, что нужно подружиться с этим процессом, а не сопротивляться ему.

«Нужно позитивно и по-доброму относиться к давлению. Подружиться с ним. Если ты ненавидишь давление, наверное, ты не на своём месте. Хорошо, что теннис динамичен. Динамика может быть позитивной, весёлой. А может быть негативной, когда ты проигрываешь. Но ты живёшь в динамике. У меня в голове всё происходит довольно быстро», — сказал Синнер в интервью Vogue.

Напомним, ранее итальянец стал первым теннисистом в этом сезоне, завоевавшим три титула. Также он достиг наивысшей для себя позиции в рейтинге — второй строчки.