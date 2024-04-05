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Мария Саккари – Астра Шарма 6:4, 6:1, победила Саккари, результат матча в Чарльстоне 5 апреля

Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, где встретится с Кудерметовой
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Седьмая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/8 финала гречанка в двух сетах обыграла австралийскую теннисистку Астру Шарму (135-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

Чарльстон. 3-й круг
05 апреля 2024, пятница. 02:40 МСК
Астра Шарма
135
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

За это время Саккари выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету австралийки два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Саккари сыграет с россиянкой, 19-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Календарь турнира WTA-500 в Чарльстоне
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