Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, где встретится с Кудерметовой

Седьмая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче 1/8 финала гречанка в двух сетах обыграла австралийскую теннисистку Астру Шарму (135-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.
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За это время Саккари выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету австралийки два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем раунде Саккари сыграет с россиянкой, 19-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.
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