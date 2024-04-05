Янчук — о словах Позднякова: я очень удивлён высказыванием главы ОКР

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук назвал удивительными слова главы ОКР Станислава Позднякова в адрес российских теннисистов, которые могут выступить на ОИ-2024 в Париже. Спортивный функционер назвал спортсменов «командой иноагентов».

«Я очень удивлён такими высказываниями, спортсмен стремится показывать самые высокие результаты и поехать на Олимпийские игры. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не делают политических ограничений, это в командных (видах. — Прим. «Чемпионата») нас отстранили из-за политики. Теннисисты являются продолжателями советских и российских традиций. Большая часть соревнований проходила за рубежом, и мы везде ездили, не понимаю, зачем было приплетать иностранных агентов сюда.

Все знают, какую страну представляют наши ребята, у нас хорошие, сильные игроки, которые могут добиться хороших успехов и прославить наш спорт, как это делали на протяжении многих лет», — отметил специалист в интервью ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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