Касаткина — Кристиан: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Сегодня, 5 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с представительницей Румынии Жаклин Кристиан, занимающей 83-е место в рейтинге WTA, в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Жаклин Кристиан в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Касаткиной. При этом россиянка выиграла своеобразным образом — уступив первый сет в Дохе-2022 со счётом 2:6, победила за счёт травмы и отказа соперницы при 2:2 во второй партии. Турнир в США завершится 7 апреля.