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Касаткина — Кристиан: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Касаткина — Кристиан: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Чарльстоне
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Сегодня, 5 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с представительницей Румынии Жаклин Кристиан, занимающей 83-е место в рейтинге WTA, в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Жаклин Кристиан в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Жаклин Кристиан
83
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Касаткиной. При этом россиянка выиграла своеобразным образом — уступив первый сет в Дохе-2022 со счётом 2:6, победила за счёт травмы и отказа соперницы при 2:2 во второй партии. Турнир в США завершится 7 апреля.

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