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Тарасова: Позднякову никто не давал права называть российских теннисистов иноагентами

Тарасова: Позднякову никто не давал права называть российских теннисистов иноагентами
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже, «командой иноагентов».

«Большой человек на высоком посту и говорит такие вещи. Если люди едут на таких условиях, они и так находятся в тяжёлом положении. Зачем им добавлять от своих же людей, от руководителей спорта?

Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать?

Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее Винер назвала нейтральных атлетов «командой бомжей», на что с юмором отреагировала теннисистка Дарья Касаткина, которая, как и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и шестая ракетка мира Андрей Рублёв, планирует выступить на Олимпиаде в Париже. Поздняков в своём заявлении назвал теннисистов «командой иноагентов», отметив, что они «живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».

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