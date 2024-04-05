Тарасова: Позднякову никто не давал права называть российских теннисистов иноагентами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже, «командой иноагентов».

«Большой человек на высоком посту и говорит такие вещи. Если люди едут на таких условиях, они и так находятся в тяжёлом положении. Зачем им добавлять от своих же людей, от руководителей спорта?

Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать?

Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее Винер назвала нейтральных атлетов «командой бомжей», на что с юмором отреагировала теннисистка Дарья Касаткина, которая, как и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и шестая ракетка мира Андрей Рублёв, планирует выступить на Олимпиаде в Париже. Поздняков в своём заявлении назвал теннисистов «командой иноагентов», отметив, что они «живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».