Берреттини пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Марракеше, переиграв Сонего

135-я ракетка мира, 27-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 579 320.

В четвертьфинальном матче Берреттини со счётом 6:3, 7:6 (7:5) переиграл соотечественника, 61-ю ракетку мира Лоренцо Сонего.

Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. За это время Берреттини пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Сонего четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного нереализованного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Марракеше Берреттини сразится с победителем противостояния Мариано Навоне (Аргентина) — Александар Вукич (Австралия).

Отметим, что благодаря выходу в полуфинал Берреттини поднялся на 28 позиций в лайв-рейтинге АТР. В случае выхода в финал Маттео вернётся в топ-100.