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Берреттини пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Марракеше, переиграв Сонего

Берреттини пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Марракеше, переиграв Сонего
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135-я ракетка мира, 27-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 579 320.

В четвертьфинальном матче Берреттини со счётом 6:3, 7:6 (7:5) переиграл соотечественника, 61-ю ракетку мира Лоренцо Сонего.

Марракеш. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 18:35 МСК
Маттео Берреттини
135
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Лоренцо Сонего
61
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. За это время Берреттини пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Сонего четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного нереализованного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Марракеше Берреттини сразится с победителем противостояния Мариано Навоне (Аргентина) — Александар Вукич (Австралия).

Отметим, что благодаря выходу в полуфинал Берреттини поднялся на 28 позиций в лайв-рейтинге АТР. В случае выхода в финал Маттео вернётся в топ-100.

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