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Медведев и Сафиуллин сыграют с Рублёвым и Хачановым на старте парного «Мастерса» в Монако

Медведев и Сафиуллин сыграют с Рублёвым и Хачановым на старте парного «Мастерса» в Монако
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Сегодня, 6 апреля, прошла жеребьёвка парного «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В первом круге между собой сыграют российские дуэты Даниил Медведев/Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв/Карен Хачанов.

Также стало известно, что итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Сонего встретятся с бельгийским дуэтом Сандер Жилле/Йоран Флиген. Тейлор Фритц (США) и Хольгер Руне (Дания) сразятся с Ллойдом Гласспулом (Великобритания) и Жан-Жюльеном Ройером (Нидерланды). Григору Димитрову (Болгария) и Себастьяну Корде (США) предстоит выйти на корт с Марсело Аревало и Мате Павичем.

Турнир в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 5 950 575.

Действующими победителями парного турнира являются Иван Додиг (Хорватия) и Остин Крайчек (США).

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