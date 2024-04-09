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Ник Кирьос вновь заступился за Тима, которого критикуют за спад результатов

Ник Кирьос вновь заступился за Тима, которого критикуют за спад результатов
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Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос вновь поддержал чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима, который из-за травм не может приблизиться к топ-уровню и получает в свой адрес много критики.

Ранее Тим выпустил заявление, в котором признался, что вновь испытывает неприятные ощущения в запястье. «Снова возникают эти щелчки, которые беспокоили меня три года назад. Это странное чувство вернулось и в последние недели переросло в боль. Возникло небольшое воспаление», — рассказал Доминик.

«Тиму сделали операцию на запястье, чувак. Ты понимаешь, как это сложно? А продолжать побеждать на высоком уровне? Мы правда будем делать вид, что это справедливо – сравнивать его с тем, каким он был, когда выигрывал турнир «Большого шлема»? Вы даже не представляете, что требуется, чтобы быть спортсменом мирового класса», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Ранее Кирьос предостерегал Тима от спешки в лечении запястья и просил не идти на поводу общественного мнения.

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