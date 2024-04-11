Димитров обыграл Кецмановича и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. 32-летний спортсмен обыграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича. Счёт в противостоянии — 6:4, 6:3.

На счету Димитрова три эйса, три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из десяти. Его соперник допустил одну двойную ошибку, выполнил шесть эйсов и реализовал один брейк-пойнт.

Ранее эта встреча была приостановлена из-за дождя при счёте 6:4, 2:1.

Напомним, в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Димитров одержал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро (138-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу болгарского спортсмена.