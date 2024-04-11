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Димитров обыграл Кецмановича и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Димитров обыграл Кецмановича и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Григор Димитров
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. 32-летний спортсмен обыграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича. Счёт в противостоянии — 6:4, 6:3.

На счету Димитрова три эйса, три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из десяти. Его соперник допустил одну двойную ошибку, выполнил шесть эйсов и реализовал один брейк-пойнт.

Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2024, четверг. 13:45 МСК
Миомир Кецманович
66
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Ранее эта встреча была приостановлена из-за дождя при счёте 6:4, 2:1.

Напомним, в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Димитров одержал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро (138-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу болгарского спортсмена.

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