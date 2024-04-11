Димитров обыграл Кецмановича и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. 32-летний спортсмен обыграл сербского теннисиста Миомира Кецмановича. Счёт в противостоянии — 6:4, 6:3.
На счету Димитрова три эйса, три двойные ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из десяти. Его соперник допустил одну двойную ошибку, выполнил шесть эйсов и реализовал один брейк-пойнт.
Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2024, четверг. 13:45 МСК
66
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
9
Григор Димитров
Г. Димитров
Ранее эта встреча была приостановлена из-за дождя при счёте 6:4, 2:1.
Напомним, в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Димитров одержал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро (138-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу болгарского спортсмена.
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