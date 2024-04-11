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Хольгер Руне за 3,5 часа одолел Димитрова в Монте-Карло и вышел на Синнера

Хольгер Руне за 3,5 часа одолел Димитрова в Монте-Карло и вышел на Синнера
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Руне (7) со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2) одолел девятую ракетку мира, болгарина Григора Димитрова (9). Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 29 минут.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 17:10 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 11 		3 7 7
6 9 		6 6 2
         
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В рамках матча Руне три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Димитрова три эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Руне сразится с победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (2).

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