Хольгер Руне за 3,5 часа одолел Димитрова в Монте-Карло и вышел на Синнера

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга Руне (7) со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2) одолел девятую ракетку мира, болгарина Григора Димитрова (9). Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 29 минут.

В рамках матча Руне три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Димитрова три эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Руне сразится с победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (2).