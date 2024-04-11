Видео: Димитров зрелищным ударом из-за спины заработал очко в матче с Руне

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров стал автором зрелищного момента по ходу матча с седьмым номером рейтинга ATP датчанином Хольгером Руне в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Димитрову удалось выиграть розыгрыш невероятным ударом из-за спины, после которого Руне направил мяч в аут.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Отметим, что данный шоу-момент не помог Димитрову обыграть Руне. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2) в пользу Хольгера.
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За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Руне сразится с победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (2).
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