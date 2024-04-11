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Видео: Димитров зрелищным ударом из-за спины заработал очко в матче с Руне

Видео: Димитров зрелищным ударом из-за спины заработал очко в матче с Руне
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров стал автором зрелищного момента по ходу матча с седьмым номером рейтинга ATP датчанином Хольгером Руне в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Димитрову удалось выиграть розыгрыш невероятным ударом из-за спины, после которого Руне направил мяч в аут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Отметим, что данный шоу-момент не помог Димитрову обыграть Руне. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2) в пользу Хольгера.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 17:10 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 11 		3 7 7
6 9 		6 6 2
         
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

За выход в полуфинал турнира в Монте-Карло Руне сразится с победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (2).

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