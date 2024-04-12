Циципас чаще других выходил в полуфиналы грунтовых «Мастерсов» с начала 2020 года

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв российского спортсмена Карена Хачанова.

Для Циципаса этот полуфинал станет шестым на грунтовых турнирах серии «Мастерс» с начала сезона 2020 года. Ни один другой игрок в туре не выходил в эту стадию соревнований на грунтовом покрытии за этот период чаще Циципаса.

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас встретится с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия). Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв, ранее покинувший нынешний розыгрыш турнира.