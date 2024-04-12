«Я тоже человек!» Руне обвинил судью в предвзятости по ходу матча с Синнером в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне обвинил судью его матча с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в предвзятости.
Руне озвучил это после ошибки судьи. Инцидент произошёл на тай-брейке второго сета, при счёте 3:2 в пользу Хольгера. Судья не позволил датчанину сделать мини-брейк: изначально он зафиксировал аут после удара Синнера, однако, спустившись с вышки, изменил своё решение. При этом система Hawk-Eye тоже показала, что мяч Синнера попал в аут.
Фото: Tennis TV
Руне: ты все решения принимаешь против меня.
Судья: я ничего не имею против тебя.
Руне: я тоже человек! Так что, пожалуйста, уважай меня.
Отметим, что данный инцидент всё же не помешал Руне выиграть тай-брейк (8:6), однако третий, решающий сет матча остался за Синнером.