«Я тоже человек!» Руне обвинил судью в предвзятости по ходу матча с Синнером в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне обвинил судью его матча с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в предвзятости.

Руне озвучил это после ошибки судьи. Инцидент произошёл на тай-брейке второго сета, при счёте 3:2 в пользу Хольгера. Судья не позволил датчанину сделать мини-брейк: изначально он зафиксировал аут после удара Синнера, однако, спустившись с вышки, изменил своё решение. При этом система Hawk-Eye тоже показала, что мяч Синнера попал в аут.

Фото: Tennis TV

Руне: ты все решения принимаешь против меня.

Судья: я ничего не имею против тебя.

Руне: я тоже человек! Так что, пожалуйста, уважай меня.

Отметим, что данный инцидент всё же не помешал Руне выиграть тай-брейк (8:6), однако третий, решающий сет матча остался за Синнером.