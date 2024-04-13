Синнер — Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 13 апреля, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции в матче полуфинала турнира «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок начнётся не раньше 14:30 мск
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Монте-Карло.
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В четвертьфинале Синнер одолел Хольгера Руне из Дании, а Циципас смог обыграть российского теннисиста Карена Хачанова.
Отметим, что теннисисты уже встречались на корте в качестве соперников. Из восьми матчей на счету Циципаса пять побед, три раза взял верх Синнер. Последний раз спортсмены встречались в 2023 году на Итоговом турнире АТР в зелёной группе, тогда победу одержал итальянец, он одолел Циципаса в двух сетах.
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