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Циципас вернётся в топ-10 рейтинга ATP спустя восемь недель

Циципас вернётся в топ-10 рейтинга ATP спустя восемь недель
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Сегодня, 13 апреля, греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) над второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии вернётся в топ-10 рейтинга ATP спустя восемь недель.

Монте-Карло. 1/2 финала
13 апреля 2024, суббота. 14:45 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, Циципас вылетел из топ-10, где был почти пять лет — с марта 2019-го, в феврале 2024 года. Он потерял большое количество очков, так как не смог защитить финал Открытого чемпионата Австралии – 2022, который проиграл сербу Новаку Джоковичу. На Australian Open – 2024 Стефанос дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6 проиграл американцу Тейлору Фритцу.

Ранее отмечалось, что после вылета Циципаса в топ-10 рейтинга ATP не осталось ни одного игрока с одноручным бэкхендом, однако позднее в топ-10 вернулся болгарский теннисист Григор Димитров, также обладающий этим ударом.

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