Циципас вернётся в топ-10 рейтинга ATP спустя восемь недель

Сегодня, 13 апреля, греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) над второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии вернётся в топ-10 рейтинга ATP спустя восемь недель.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Напомним, Циципас вылетел из топ-10, где был почти пять лет — с марта 2019-го, в феврале 2024 года. Он потерял большое количество очков, так как не смог защитить финал Открытого чемпионата Австралии – 2022, который проиграл сербу Новаку Джоковичу. На Australian Open – 2024 Стефанос дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6 проиграл американцу Тейлору Фритцу.
Ранее отмечалось, что после вылета Циципаса в топ-10 рейтинга ATP не осталось ни одного игрока с одноручным бэкхендом, однако позднее в топ-10 вернулся болгарский теннисист Григор Димитров, также обладающий этим ударом.
- 13 апреля 2024
-
18:24
-
18:20
-
18:01
-
17:47
-
17:34
-
17:23
-
16:57
-
14:44
-
13:14
-
13:00
-
12:36
-
12:26
-
12:09
-
11:52
-
11:34
-
09:52
-
09:32
-
00:51
-
00:26
-
00:24
- 12 апреля 2024
-
23:41
-
23:14
-
22:34
-
22:30
-
22:09
-
21:42
-
21:06
-
20:47
-
20:38
-
19:55
-
19:28
-
19:17
-
18:49
-
18:32
-
18:17