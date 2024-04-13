Циципас вернётся в топ-10 рейтинга ATP спустя восемь недель

Сегодня, 13 апреля, греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) над второй ракеткой мира Янником Синнером из Италии вернётся в топ-10 рейтинга ATP спустя восемь недель.

Напомним, Циципас вылетел из топ-10, где был почти пять лет — с марта 2019-го, в феврале 2024 года. Он потерял большое количество очков, так как не смог защитить финал Открытого чемпионата Австралии – 2022, который проиграл сербу Новаку Джоковичу. На Australian Open – 2024 Стефанос дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6 проиграл американцу Тейлору Фритцу.

Ранее отмечалось, что после вылета Циципаса в топ-10 рейтинга ATP не осталось ни одного игрока с одноручным бэкхендом, однако позднее в топ-10 вернулся болгарский теннисист Григор Димитров, также обладающий этим ударом.