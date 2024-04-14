Журналист раскрыл причину отказа Алькараса от защиты титула в Барселоне

Сегодня, 14 апреля, стало известно, что испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, снялся с грунтового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Барселоне (Испания) с 15 по 21 апреля. Журналист Герман Абрил раскрыл причину отказа спортсмена от защиты титула в Барселоне.

«Стоит отметить: Карлос Алькарас не травмирован. Вчерашние медицинские тесты подтвердили это. Проблема в том, что при сильных ударах с форхенда он не очень хорошо чувствует себя. Важно, чтобы Карлос снова обрёл уверенность при выполнении удара», — заявил Абрил в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Алькарас отказался от выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако): спортсмен почувствовал дискомфорт в правой руке на тренировке перед стартом турнира и принял решение сняться с соревнований. Несмотря на потерю очков, испанский спортсмен сохранит за собой третью строчку в рейтинге ATP.