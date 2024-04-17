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Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне

Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне, обыграв француза Александра Мюллера (110-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рууда.

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 14:35 МСК
Александр Мюллер
110
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. За это время Каспер Рууд реализовал 5 брейк-пойнтов из 15, а Александр Мюллер — два из четырёх. Также норвежец выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки. Француз подал один эйс и допустил две двойные ошибки.

В третьем круге Каспер Рууд поборется с победителем встречи между 33-й ракеткой мира австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и 73-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.

Турнир в Барселоне продлится до 21 апреля. Призовой фонд соревнований — $ 2 782 960.

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