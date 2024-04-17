Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Барселоне

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне, обыграв француза Александра Мюллера (110-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рууда.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. За это время Каспер Рууд реализовал 5 брейк-пойнтов из 15, а Александр Мюллер — два из четырёх. Также норвежец выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки. Француз подал один эйс и допустил две двойные ошибки.
В третьем круге Каспер Рууд поборется с победителем встречи между 33-й ракеткой мира австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и 73-й ракеткой мира из Испании Хауме Мунаром.
Турнир в Барселоне продлится до 21 апреля. Призовой фонд соревнований — $ 2 782 960.
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