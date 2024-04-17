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«Много едим, гуляем меньше». Шарапова показала фото из поездки в Испанию с возлюбленным

«Много едим, гуляем меньше». Шарапова показала фото из поездки в Испанию с возлюбленным
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фотографии с путешествия по Испании, которое проводит со своим возлюбленным – британским миллионером Алексом Гилксом.

«Едим (так много едим!) и гуляем (очень мало, если сравнивать с едой). Наш путь лежит через Сан-Себастьян (город в Испании. – Прим. «Чемпионата») для небольшого отдыха перед днём рождения (Шараповой исполнится 37 лет 19 апреля. – Прим. «Чемпионата»). Только чизкейк La Vina стоил того, чтобы помучиться от джетлага», — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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