«Даже трибуны болели за меня». Россиянка взяла исторический титул в Майами в 2006-м

Светлана Кузнецова обыграла в финале Марию Шарапову. После этого теннисистки из России не поднимали над головой кубок во Флориде.

«Мастерс» в Майами является одним из самых неудачных турниров для российских теннисисток. Одна только Мария Шарапова пять раз уступала в финалах флоридского «тысячника». Кроме того, решающий матч проигрывали Анна Курникова, Елена Дементьева и Светлана Кузнецова.

И всё-таки один титул в Майами у России есть. Вариантов остаться без него не было, поскольку в финале «Мастерса»-2006 Светлана Кузнецова обыграла соотечественницу Марию Шарапову (6:4, 6:3). Вспоминаем, как это было.

Выход 18-летней Шараповой в финал «Мастерса» в Майами в 2006-м большим сюрпризом не стал. Мария в столь юном возрасте успела выиграть своей первый турнир «Большого шлема» на Уимблдоне-2004, а годом позже стала первой ракеткой мира. Во Флориде она была посеяна под четвёртым номером. Француженки Амели Моресмо, бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Энен-Арденн стояли в рейтинге выше, но в целом котировались примерно на уровне Шараповой, которая только что взяла титул в Индиан-Уэллсе (в решающем матче обыграла Елену Дементьеву) и шла за Солнечным дублем во Флориде. На пути в финал Майами она обыграла китаянку Ли На, итальянку Марию-Елену Камерин, россиянок Марию Кириленко и Анастасию Мыскину, француженку Татьяну Головин.

20-летняя Кузнецова тоже уже была в статусе чемпионки ТБШ (выиграла US Open – 2004). Тем не менее в финале Майами в 2006-м её мало кто ожидал увидеть. Светлана переживала не очень удачную полосу в карьере. Она получила 12-й номер посева и не праздновала победы на турнирах WTA с сентября 2004 года, когда выиграла кубок на Бали. Но Кузнецова удивила многих любителей тенниса. Она прошла через очень непростую сетку, выбив россиянку Веру Звонарёву, швейцарок Мартину Хингис и Патти Шнидер, японку Аи Сугияму и первую ракетку мира Амели Моресмо.

Мария Шарапова и Светлана Кузнецова во время финала «Мастерса» в Майами в 2006-м Фото: Al Bello/Getty Images

Можно сказать, что Кузнецова вернула былую доминирующую форму, хотя в финале небольшое предпочтение всё-таки отдавали Шараповой. Мария пребывала в отличной форме, выиграв 11 матчей подряд в марте на турнирах Солнечного дубля. Хотя важно отметить, что Кузнецова пропускала Индиан-Уэллс и целенаправленно готовилась к Майами. Светлана сохранила больше свежести. Это в конечном счёте отразилось на результате финала.

Судьба первого сета была решена в четвёртом гейме, когда Кузнецова сделала брейк. По ходу стартовой партии Шарапова выглядела довольно уставшей. А ещё Мария разнервничалась из-за отвлекающего фактора. Над кортом во Флориде кружил лёгкий самолёт с рекламными растяжками. Шарапову бесил издаваемый им шум. Она утверждала, что самолёт сделал над кортом 50 кругов, и потребовала у судьи «устранить» помеху.

В конечном счёте до организаторов донесли пожелание Марии, и во второй половине матча странный аппарат перестал летать над ареной. Однако Шараповой это не помогло переломить ход игры. Она делала на удивление много невынужденных ошибок — даже фирменный удар справа проходил в лучшем случае через раз. Кузнецова при этом действовала агрессивно и точно, активнее двигалась на корте. Светлана без особых проблем забрала второй сет и матч – 6:4, 6:3.

«Такую лёгкую победу я сегодня не ожидала. Хотя вы даже не представляете, как я хотела завоевать этот титул. Но всё сложилось прекрасно. Даже трибуны болели за меня, что вообще-то странно, когда на другой стороне корта находится Мария Шарапова», — сказала после матча Кузнецова.

Мария Шарапова и Светлана Кузнецова после финала «Мастерса» в Майами в 2006-м Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Победа позволила Светлане вернуться в топ-10 рейтинга WTA, оттеснив на 11-ю позицию Винус Уильямс. Кузнецова получила солидные $ 533 тыс. призовых, но главное, что ей удалось перезапустить карьеру и взять крупный титул после определённого кризиса в сезоне-2005.

«Физически было очень сложно сегодня угнаться за Светланой. Я просто не могла идти в ногу с таким темпом, и это было ключевым моментом. Конечно, я чувствовала себя немного уставшей, но это нормально после четырёх недель игры подряд. Я имею в виду, что не должна чувствовать себя прекрасно в таких условиях. Это абсолютно нормально. Но, знаете, в конце концов, я просто проиграла. Всё в порядке. Я не расстроилась. Нисколько. Я счастлива, поскольку выступила потрясающе. 11 побед подряд, три финала кряду. Это довольно стабильный результат», — объяснила свой проигрыш Шарапова.

Шарапова не расстроилась из-за того, что не сделала Солнечный дубль. Мария наверняка думала, что покорит это достижение в будущем, но «Мастерс» во Флориде так ни разу и не выиграла, несмотря на пять попаданий в финал. Похожая ситуация наблюдается у легенды ATP-тура Рафаэля Надаля, который столько же раз уступал в решающих встречах Майами и не брал здесь титулов. Вряд ли Шарапова об этом сильно сожалеет. В том сезоне-2006 она взяла свой второй «Шлем» на US Open, а также выиграла «тысячники» в Сан-Диего и Цюрихе, продолжая укреплять свою репутацию одной из главных суперзвёзд женского тенниса в новейшей истории.