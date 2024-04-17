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Рууд: в Барселоне немного другой грунт — немного живее, более упругий

Рууд: в Барселоне немного другой грунт — немного живее, более упругий
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением о грунтовых кортах на турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания).

«Здесь, в Барселоне, немного другой грунт. Это действительно отличные корты, жаловаться не на что. Но он немного живее, суше, более упругий…

Когда речь идёт о грунте, трудно найти много различий, но вы можете почувствовать их то тут, то там. К счастью, мы играем теми же мячами, что и в Монте-Карло. Всегда сложно перестроиться и подготовиться к новому турниру. Очень рад, что прошёл дальше. Завтра я сделаю упор на физическую подготовку, сделаю пару вещей на разминке и буду готов к следующему матчу», — сказал Рууд в послематчевом интервью на корте.

Напомним, Рууд вышел в третий круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне, обыграв француза Александра Мюллера (110-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу норвежца.

Барселона. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 14:35 МСК
Александр Мюллер
110
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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