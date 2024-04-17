Де Минор: никто не хочет, чтобы Рафа прекращал играть

11-я ракетка мира 25-летний австралиец Алекс де Минор рассказал о влиянии, которое оказал испанец Рафаэль Надаль на него и теннисное сообщество в целом.

Напомним, во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) де Минор со счётом 7:5, 6:1 переиграл 37-летнего испанца.

«Очевидно мне, как и всему теннисному сообществу, немного грустно, потому что никто не хочет, чтобы Рафа прекращал играть…

Как и для любого игрока, особенно моего поколения, ценности Рафы на корте – это те идеалы, которые тебе говорят копировать с самого раннего возраста: его подход к каждому матчу, сила духа, преданность игре. Он занимает особое место в моей жизни и карьере, а также в истории тенниса», — приводит слова де Минора с пресс-конференции портал Punto de Break.