Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор: никто не хочет, чтобы Рафа прекращал играть

Де Минор: никто не хочет, чтобы Рафа прекращал играть
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира 25-летний австралиец Алекс де Минор рассказал о влиянии, которое оказал испанец Рафаэль Надаль на него и теннисное сообщество в целом.

Напомним, во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) де Минор со счётом 7:5, 6:1 переиграл 37-летнего испанца.

«Очевидно мне, как и всему теннисному сообществу, немного грустно, потому что никто не хочет, чтобы Рафа прекращал играть…

Как и для любого игрока, особенно моего поколения, ценности Рафы на корте – это те идеалы, которые тебе говорят копировать с самого раннего возраста: его подход к каждому матчу, сила духа, преданность игре. Он занимает особое место в моей жизни и карьере, а также в истории тенниса», — приводит слова де Минора с пресс-конференции портал Punto de Break.

Материалы по теме
Видео: стадион в Барселоне аплодисментами провожал Надаля после его поражения де Минору
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android