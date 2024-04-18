«Окей, я сделаю проще». Теннисист Рублёв предсказал итог матча «Реал» — «Барселона»

Российский теннисист и восьмая ракетка мира Андрей Рублёв сделал прогноз на матч мадридского «Реала» и «Барселоны» в Ла Лиге. Об этом сообщает у себя в социальных сетях Tennis TV.

Вместе с другими теннисистами он должен был выбрать майку той команды, которая, по его мнению, выиграет, и предположить счёт. Рублёв выбрал обе майки и сказал, что будет ничья.

Ранее Рублёв признался, что не следит за футболом, и долго думал, как поступить. Отметим, что 12-я ракетка мира Стефанос Циципас, выступающий за Грецию, сказал, что победу в матче одержит «Барселона».

«Большинство игроков следят за футболом, а я не слежу! Окей, ладно, ладно. Я сделаю проще. Будет ничья, 1:1!» — сказал Рублёв.

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Напомним, матч двух испанских команд состоится уже 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. Для футбольных болельщиков это одно из самых ожидаемых противостояний года во всех европейских чемпионатах.