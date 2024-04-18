Видеообзор поражения Кудерметовой в матче с Рыбакиной на турнире в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, состоялся матч второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований. Она потерпела поражение от четвёртой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).