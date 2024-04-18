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Действующий чемпион Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте турнира в Мюнхене

Действующий чемпион Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте турнира в Мюнхене
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12-я ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В матче второго круга Руне (2) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира, представителя Колумбии Даниэля-Элаи Галана.

Мюнхен. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 15:45 МСК
Даниэль-Элаи Галан
93
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
12
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 34 минуты (без учёта паузы из-за снега). Руне семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Галана два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Руне в Мюнхене станет победитель матча Янник Ханфман (Германия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q).

Стоит отметить, что Руне является действующим чемпионом соревнований в Мюнхене (причём он выигрывал их два года подряд).

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