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Действующий чемпион Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте турнира в Мюнхене

12-я ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В матче второго круга Руне (2) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 93-ю ракетку мира, представителя Колумбии Даниэля-Элаи Галана.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 34 минуты (без учёта паузы из-за снега). Руне семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Галана два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Руне в Мюнхене станет победитель матча Янник Ханфман (Германия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q).

Стоит отметить, что Руне является действующим чемпионом соревнований в Мюнхене (причём он выигрывал их два года подряд).