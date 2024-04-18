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Паолини: Жабер одна из лучших теннисисток мира. Она показывает невероятную игру

Паолини: Жабер одна из лучших теннисисток мира. Она показывает невероятную игру
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14-я ракетка мира из Италии Ясмине Паолини прокомментировала результат матча второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу итальянской теннисистки.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 16:30 МСК
Ясмине Паолини
14
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		4
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

«Мне очень понравилось играть против Жабер при таких болельщиках. Она одна из лучших теннисисток мира, которая показывает невероятную игру. При этом Онс очень хороший человек. Она прекрасна для нашего вида спорта. Её можно увидеть повсюду, когда она выкладывает снимки с яркими моментами жизни», — сказала Паолини в послематчевом интервью.

В следующем раунде грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте Паолини сыграет с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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