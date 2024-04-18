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Паолини: Синнер меня вдохновляет. Думаю, он не человек

Паолини: Синнер меня вдохновляет. Думаю, он не человек
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14-я ракетка мира из Италии Ясмине Паолини оценила вклад второй ракетки мира Янника Синнера в развитие итальянского тенниса.

«Итальянский теннис развивается очень хорошо. Теннисисты, подобные Синнеру, вдохновляют итальянских теннисисток? Или теннисистки, как вы, вдохновляют Янника?», — спросил журналист на корте.

«Я думаю, что Янник справляется невероятно. Приятно, что он добивается таких результатов. Думаю, он не человек. Он меня вдохновляет. Он вдохновляет многих людей, играющих в теннис. Это действительно здорово для нашей страны и для всех в целом», — ответила Паолини.

Напомним, сегодня, 18 апреля, в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) Паолини обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу итальянской теннисистки.

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