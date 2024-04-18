Паолини — о матче с Рыбакиной: будет непросто, она потрясающе подаёт, отлично принимает

14-я ракетка мира из Италии Ясмине Паолини высказалась о предстоящем матче с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«С Еленой будет непросто. Она просто потрясающе подаёт, прекрасно играет.

Так что думаю, что я тоже должна хорошо подавать, стараться играть глубоко и пытаться заставить её больше двигаться, не позволяя ей делать это со мной. Мне нужно контролировать как можно больше очков, но это будет нелегко.

Она одна из лучших теннисисток в мире, и обычно она ведёт игру — отлично подаёт, отлично принимает.

Буду бороться за каждое очко, а там посмотрим, как сложится матч», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Отметим, что всего Рыбакина и Паолини встречались на корте два раза — каждая теннисистка одержала по одной победе. Кроме того, в феврале этого года спортсменки должны были сыграть в четвертьфинале «тысячника» в Дубае, однако представительница Казахстана снялась с турнира перед матчем.