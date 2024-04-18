Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд стал лидером по количеству побед в 2024 году

Каспер Рууд стал лидером по количеству побед в 2024 году
Комментарии

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал лидером по количеству побед в 2024 году в официальных матчах. Сегодня, 18 апреля, он обыграл австралийца Джордана Томпсона (33-й номер рейтинга АТР) и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Победа над Томпсоном стала для Рууда 26-й в этом году.

По данному показателю представитель Норвегии обошёл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, на счету которого 25 выигранных матчей. Отметим, в прошлом году Рууду понадобилось 6 месяцев, чтобы одержать 26 побед за календарный год.

В следующем раунде турнира категории ATP-500 в Барселоне Рууд сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, который в своём матче победил Марко Трунгеллити.

Материалы по теме
Рууд уверенно обыграл Томпсона и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android