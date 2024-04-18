Роддик: в теории Надаль и Джокович могут встретиться уже в первом круге «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик заявил, что если Рафаэль Надаль будет здоров, он будет одним из фаворитов Открытого чемпионата Франции.

«Любая травма с этого момента может стать последней. Я всё ещё считаю, что если Надаль будет играть и если он будет здоров в течение двух-трёх турниров, то, безусловно, будет одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

Кроме того, об этом сейчас мало говорят, но ведь он будет несеяным. В теории Рафа и Новак могут встретиться уже в первом круге.

Могу лишь отметить, что если бы я был одним из первых сеяных, то не хотел бы играть в первом круге с парнем, который 14 раз выигрывал этот турнир», — сказал Роддик Served with Andy Roddick.

Отметим, следующий матч между Надалем и Джоковичем станет 60-й встречей принципиальных соперников. В личных противостояниях Джокович ведёт со счётом 30:29.