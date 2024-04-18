Свёнтек: в детстве я даже не мечтала, что буду играть на самых маленьких турнирах

Первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вспомнила начальный этап своей карьеры.

«Боже мой. В детстве я даже не мечтала, что буду играть на самых маленьких турнирах. Я не знала, насколько хорошо я справлюсь с нагрузкой и смогу ли перейти из юниоров на профессиональный уровень. Трудно было в это поверить. Лишь Агнешка Радваньска из Польши смогла пробиться в WTA. Понимаете какая была вероятность?.. Думаю, даже если вы не очень верите в свои мечты, упорным трудом вы сможете их достичь», — сказала Свёнтек после матча.

Сегодня, 18 апреля, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого является. Она со счётом 6:3, 6:4 обыграла 30-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс.