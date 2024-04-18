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«Для Porsche всегда найдётся место». Свёнтек — о коллекции автомобилей

«Для Porsche всегда найдётся место». Свёнтек — о коллекции автомобилей
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Первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек надеется заполучить автомобиль Porsche за победу на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В июне 2023 года Свёнтек стала амбассадором Porsche. О начале сотрудничества с немецким производителем автомобилей польская теннисистка объявила в своих социальных сетях.

«Ммм… у меня уже есть машины… но для Porsche всегда найдётся место. Если нет, то мы справимся. Я построю подземный гараж», — сказала Свёнтек в послематчевом интервью.

Сегодня, 18 апреля, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого является. Она со счётом 6:3, 6:4 обыграла 30-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

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