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Димитров рассказал о жизненном уроке, который он усвоил, играя против именитых соперников

Димитров рассказал о жизненном уроке, который он усвоил, играя против именитых соперников
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Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о жизненном уроке, который он усвоил во время матчей против именитых соперников.

«Когда мне приходилось играть против титулованных соперников, это не приносило пользы. Со временем мне пришлось это осознать. Есть один урок, который я усвоил не только в спорте, но и в жизни: мы живём здесь и сейчас. Я уже был в топ-10, был третьим. Не поймите меня неправильно, всё это было здорово. Сейчас у меня другие цели, другие сражения. Я покоряю их шаг за шагом», — приводит слова Димитрова Ausopen.

Отметим, Григор Димитров занимает пятое место по количеству эйсов на турнирах ATP в этом сезоне. На данный момент на его счету 190 подач навылет.

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