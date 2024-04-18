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Свёнтек — о доминировании в туре: мы с Соболенко доказали, что в WTA есть стабильность

Свёнтек — о доминировании в туре: мы с Соболенко доказали, что в WTA есть стабильность
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о доминировании в женском туре.

— Раньше в туре было не так много стабильных и доминирующих игроков. Девять разных победителей турниров «Большого шлема» за последние три года. Возможно, теперь времена изменятся. Как вы думаете, сможете ли вы в будущем взять на себя роль доминирующего игрока?
— Что ж, вопрос в том, удалось ли мне это сделать за последние два года, потому что я чувствую, что и так доминировала. Арина тоже, так что мы обе доказали, что в WTA есть постоянство и стабильность. Помню, в 2020 и 2021 годах мне тоже задавали много вопросов о постоянстве, и мне казалось, что некоторые игроки доказали, что это возможно. Так что да, мне кажется, что я и так довольно доминирующий игрок.

Но посмотрим, что произойдёт в будущем. Есть игроки, которые занимают ведущие позиции на протяжении всей карьеры, а я всё ещё в начале пути. Мне предстоит ещё много работы, — приводит слова Свёнтек пресс-служба турнира в Штутгарте.

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