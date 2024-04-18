Кирьос: думаю, сейчас Федерер, Надаль и Джокович не понимают, как могли проигрывать мне

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своих победах над игроками «Большой тройки», в частности, над Рафаэлем Надалем в 1/8 финала Уимблдона-2014.

«Не думаю, что Федерер, Надаль и Джокович когда-либо предполагали, что могут проиграть мне. Думаю, сейчас они оглядываются назад и говорят: «Как мы могли ему проиграть?»

Думаю, в то время я мало размышлял о своём непрофессионализме. Я не отдавал игре все свои силы, не тренировался постоянно, и это произошло в самом начале моей карьеры. Когда я обыграл Рафу, то занимал где-то 150-е место в мировом рейтинге (159-й. – Прим. «Чемпионата»), а он, думаю, был первым (вторым) номером посева на Уимблдоне. Это дало мне веру в то, что я могу это сделать, что могу добиться успеха и обыгрывать лучших в мире», — сказал Кирьос в эфире своего подкаста «Good Trouble with Nick Kyrgios».