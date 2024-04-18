Свёнтек — о матче с Радукану: похоже, она возвращает свою лучшую форму. Легко не будет

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с британкой Эммой Радукану в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Похоже, она возвращает свою лучшую форму, и это здорово, потому что у неё есть потенциал.

Легко не будет. Она отлично двигается на грунте и знает, как придавать мячу вращение.

Так что посмотрим. Сейчас нет смысла говорить о тактике. С Эммой я уже играла однажды, и это было непросто. Я не жду лёгкой прогулки», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Отметим, на взрослом уровне теннисистки встречались лишь раз — в 2022 году также в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Тогда со счётом 6:4, 6:4 сильнее оказалась Ига Свёнтек.