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Анастасия Потапова и Вера Звонарёва не смогли пробиться в парный полуфинал Штутгарта

Анастасия Потапова и Вера Звонарёва не смогли пробиться в парный полуфинал Штутгарта
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Российские теннисистки Анастасия Потапова (Шевченко) и Вера Звонарёва не сумели пробиться в полуфинал парного разряда на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинальном поединке Потапова и Звонарёва со счётом 6:3, 4:6, [3:10] уступили тандему Улрикке Эйкери (Норвегия)/Нил Ингрид (США). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Потапова и Звонарёва один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Эйкери и Ингрид один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в парный финал Штутгарта Эйкери и Ингрид сразятся с Барборой Крейчиковой (Чехия) и Лаурой Зигемунд (Германия) (2).

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