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Рууд — о фаворитах турнира в Барселоне: у всех четвертьфиналистов есть шанс на победу

Рууд — о фаворитах турнира в Барселоне: у всех четвертьфиналистов есть шанс на победу
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд оценил свои шансы на победу в турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания).

«Сейчас все игроки, которые вышли в четвертьфинал, имеют шанс на победу. Есть несколько теннисистов, которые очень хорошо выступают в этом году. Тот же Стефанос Циципас, который выиграл на прошлой неделе турнир в Монте-Карло.

Мне хочется думать, что у меня тоже есть шансы, но я буду двигаться постепенно, от матча к матчу. Я уступил Арнальди (следующему сопернику Рууда) в нашей последней встрече, так что завтра мне придётся придумать что-то особенное, чтобы победить его», — приводит слова норвежца портал Punto de Break.

Отметим, ранее Арнальди и Рууд встречались на прошлогоднем «Мастерсе» в Мадриде. Тогда со счётом 6:3, 6:4 сильнее оказался итальянец.

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