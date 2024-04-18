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Радукану — о предстоящей встрече со Свёнтек: это матч, в котором мне нечего терять

Радукану — о предстоящей встрече со Свёнтек: это матч, в котором мне нечего терять
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Победительница US Open — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте, где она сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

«Должна сказать, я не слишком удивлена. Я очень много работала. Я знала, что это лишь вопрос времени. Я не думаю, что это мой максимум. Мне ещё предстоит пройти долгий путь. Я очень рада, что результаты начинают приходить.

Мы с Игой играли здесь два года назад в четвертьфинале. За два года я прошла через многое. Я очень повзрослела. Очевидно, что она многого добилась за это время. Это матч, в котором мне нечего терять. Я могу просто расслабиться и наслаждаться игрой», — сказала Радукану в послематчевом интервью на корте.

Напомним, на взрослом уровне теннисистки встречались лишь дважды — в 2022 году также в четвертьфинале турнира в Штутгарте (6:4, 6:4 в пользу Свёнтек) и в 2023 году в 1/8 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе (6:3, 6:1 в пользу польки).

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