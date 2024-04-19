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Кэмерон Норри высказался о 200-й победе в карьере

Кэмерон Норри высказался о 200-й победе в карьере
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31-я ракетка мира британский Кэмерон Норри высказался о победе над Роберто Баутистой-Агутом в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (6:4, 6:3).

Отметим, что эта победа стала 200-й в карьере Норри.

«На самом деле я не знал, что это моя 200-я победа. Я знаю, что вчера Роберто одержал 400-ю, так что я на полпути к этому. Одержать 400 побед — это впечатляюще. Я считаю, что выиграл свой 200-й матч в противостоянии с топ-игроком.

По счёту может показаться, что матч был лёгким, но мы провели много тяжёлых розыгрышей. Я очень доволен тем, как справился с давлением, когда подавал на первый сет. В конце второго также было несколько непростых геймов, но я здорово их провёл и сделал брейк.

Весь матч я провёл на стабильном уровне. Зарабатывал очки, действуя агрессивно, хорошо двигался. Доволен работой ног», — приводит слова британца официальный сайт ATP.

Барселона. 3-й круг
18 апреля 2024, четверг. 12:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
84
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

В следующем раунде Норри сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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