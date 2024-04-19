Кэмерон Норри высказался о 200-й победе в карьере

31-я ракетка мира британский Кэмерон Норри высказался о победе над Роберто Баутистой-Агутом в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (6:4, 6:3).

Отметим, что эта победа стала 200-й в карьере Норри.

«На самом деле я не знал, что это моя 200-я победа. Я знаю, что вчера Роберто одержал 400-ю, так что я на полпути к этому. Одержать 400 побед — это впечатляюще. Я считаю, что выиграл свой 200-й матч в противостоянии с топ-игроком.

По счёту может показаться, что матч был лёгким, но мы провели много тяжёлых розыгрышей. Я очень доволен тем, как справился с давлением, когда подавал на первый сет. В конце второго также было несколько непростых геймов, но я здорово их провёл и сделал брейк.

Весь матч я провёл на стабильном уровне. Зарабатывал очки, действуя агрессивно, хорошо двигался. Доволен работой ног», — приводит слова британца официальный сайт ATP.

В следующем раунде Норри сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.