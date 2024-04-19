Алекс де Минор показал неприличный жест публике во время матча с Фисом в Барселоне
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог сдержать эмоций по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
Напомним, за выход в четвертьфинальный раунд соревнований де Минор, ранее в двух сетах обыгравший 12-кратного чемпиона Барселоны испанца Рафаэля Надаля, сражался с 36-й ракеткой мира, 19-летним французом Артюром Фисом.
Барселона. 3-й круг
18 апреля 2024, четверг. 19:20 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
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36
Артюр Фис
А. Фис
По ходу матча Фиса активно поддерживала публика, в которой, по традиции, было много представителем Франции. В один из моментов де Минор не сдержался и показал средний палец в адрес трибун.
Матч де Минор, в итоге, проиграл со счётом 5:7, 2:6. В следующем раунде Фис сразится с представителем Сербии Душаном Лайовичем.
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