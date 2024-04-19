Алекс де Минор показал неприличный жест публике во время матча с Фисом в Барселоне

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог сдержать эмоций по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Напомним, за выход в четвертьфинальный раунд соревнований де Минор, ранее в двух сетах обыгравший 12-кратного чемпиона Барселоны испанца Рафаэля Надаля, сражался с 36-й ракеткой мира, 19-летним французом Артюром Фисом.

По ходу матча Фиса активно поддерживала публика, в которой, по традиции, было много представителем Франции. В один из моментов де Минор не сдержался и показал средний палец в адрес трибун.

Матч де Минор, в итоге, проиграл со счётом 5:7, 2:6. В следующем раунде Фис сразится с представителем Сербии Душаном Лайовичем.