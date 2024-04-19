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Алекс де Минор показал неприличный жест публике во время матча с Фисом в Барселоне

Алекс де Минор показал неприличный жест публике во время матча с Фисом в Барселоне
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог сдержать эмоций по ходу матча третьего круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Напомним, за выход в четвертьфинальный раунд соревнований де Минор, ранее в двух сетах обыгравший 12-кратного чемпиона Барселоны испанца Рафаэля Надаля, сражался с 36-й ракеткой мира, 19-летним французом Артюром Фисом.

Барселона. 3-й круг
18 апреля 2024, четверг. 19:20 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Артюр Фис
36
Франция
Артюр Фис
А. Фис

По ходу матча Фиса активно поддерживала публика, в которой, по традиции, было много представителем Франции. В один из моментов де Минор не сдержался и показал средний палец в адрес трибун.

Матч де Минор, в итоге, проиграл со счётом 5:7, 2:6. В следующем раунде Фис сразится с представителем Сербии Душаном Лайовичем.

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