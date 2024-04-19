Видеообзор победы Свёнтек над Мертенс в 1/8 финала турнира WTA-500 в Штутгарте

Вчера, 18 апреля, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В стартовом для себя матче Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграла 30-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Свёнтек — Мертенс.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Следующей соперницей Свёнтек в Штутгарте станет британка Эмма Радукану, которая в своём матче переиграла Линду Носкову (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет $ 802 237. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.