Рыбакина в матче с Паолини одержала 10-ю подряд победу в трёхсетовых поединках

В пятницу, 19 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (четвёртая в мировой классификации WTA) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500 одержала победу в трёх сетах над 14-й ракеткой мира, представительницей Италии Ясмине Паолини (6:3, 5:7, 6:3).
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Это 10-я подряд победа Рыбакиной в завершённых трёхсетовых поединках. Превосходит Рыбакину по данному показателю лишь японка Наоми Осака, которая с апреля 2019 по январь 2020 года одержала 12 подобных побед.
В полуфинале соревнований в Штутгарте Рыбакина встретится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек, обыгравшей в матче 1/4 финала Эмму Радукану из Великобритании со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Игра состоится сегодня, 20 апреля, и начнётся приблизительно в 15:00 по московскому времени.
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