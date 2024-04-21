Рууд — о прошлом сезоне: не собираюсь говорить, что 2023 год был ошибкой

Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, рассказал, что не считает прошлый сезон провальным по сравнению со своим выступлением на старте 2024 года.

«Я чувствую себя лучше в этом сезоне, но не собираюсь говорить, что прошлый год был ошибкой. Люди спрашивают меня, сожалею ли я о чём-либо в прошлом сезоне, но я всегда отвечаю, что это был фантастический опыт. Может быть, он и скомпрометировал мою физическую форму, если мы говорим про Австралию, но это был опыт, который я запомню до конца жизни. Возможно, второго такого шанса не будет.

Да, в прошлом сезоне я не играл на Итоговом турнире ATP, но у меня была пара дополнительных недель, чтобы подготовиться к этому году. У меня было хорошее межсезонье, и я голоден и готов к борьбе. Думаю, что прошлый сезон был хорошим», — приводит слова спортсмена Tennis TV.