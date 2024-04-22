Касаткина: с Шараповой коннекта нет, Сафин постоянно на приколе — не даёт расслабиться

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, с какими теннисными звёздами России прошлого общается чаще.

С Машей коннекта нет — ни с чем друг друга не поздравляем. Так получилось, что мы не застали периоды, где могли пересекаться. Если видим друг друга, тепло здороваемся. Но коннекта нет. Больше общего, например, с Леной Весниной. Потому что, когда я зашла в тур, мы больше общались — и пару вместе играли. С Машей, к сожалению, такого контакта не наладилось.

С Динарой в директе просто общались, пересекались несколько раз. Она классная, очень открытая в общении, с ней можно классно поболтать. С Леной Дементьевой пересекались один раз на премии Бориса Ельцина, когда мне было 13 лет — тогда она вручала стипендии. Это был первый и последний раз, когда мы пересекались (улыбается).

Пару раз и с Маратом Сафиным встречалась — он тогда тренировался с одним пацаном из академии! Он, конечно, очень прикольный чувак (улыбается), постоянно на приколе, всех подкалывает – не даёт расслабиться. Не знаю, каким в общении был Марат, когда играл. Но, кажется, не сильно изменился с того времени. С ним постоянно нужно быть сфокусированным, чтобы понять — он сейчас шутит или на серьёзе? Всё время миксует, из-за чего расслабленного общения не получается. Всегда чуть-чуть нужно быть сконцентрированным», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Дарьей Касаткиной на «Чемпионате» читайте завтра, 23 апреля, в 10:00.