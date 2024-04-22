Касаткина — о забинтованной в финале Чарльстона ноге: ничего страшного не было

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) с Даниэль Коллинз играла с забинтованной ногой.

«Ничего страшного в Чарльстоне не было, просто переход на новое покрытие, сыграла много матчей подряд, много времени провела на корте. Всё равно для тела непривычно большое количество скольжений при переходе с харда на грунт. Так что мышцы переутомились, через два дня всё уже было хорошо.

Нет, играла не на обезболе. Забинтовали ногу чисто в превентивных целях, чтобы просто об этом не думать — что сделаю какое-то резкое движение — и спокойно сыграть матч. Мы с братом (Александр – фитнес-тренер Дарьи. – Прим. «Чемпионата») очень много уделяем внимания восстановлению, прокачке всех возможных мест на теле, которые могут подвергнуться травмам – плечи, локти, колени, суставы. И большую роль в этом играет генетика: кому-то везёт больше, то есть мышцы и суставы выдерживают нагрузки, кто-то же чуть больше подвергнут травмам, при этом делая одну и ту же работу. Знаю игроков, которые много работают над превенцией: в зале сидят, следят за питанием, медикаментами, которые они используют. Но в какой-то момент тело всё равно может сдать», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, финальный матч завершился победой Коллинз со счётом 6:2, 6:1.

Полное интервью с Дарьей Касаткиной на «Чемпионате» читайте завтра, 23 апреля, в 10:00.