«В карьере такого не было». Касаткина — о трёх проигранных финалах в 2024 году

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мыслями о трёх проигранных финалах в 2024 году.

Напомним, Касаткина уступила Елене Остапенко в финале турнира в Аделаиде (3:6, 2:6), Елене Рыбакиной — в финале турнира в Абу-Даби (1:6, 4:6) и Даниэль Коллинз — в финале соревнований в Чарльстоне (2:6, 1:6).

«Горжусь тем, как прошла турнир в Чарльстоне: какие матчи провела, каких игроков обыграла. Плюс, как я смогла найти выходы из этих матчей, потому что ситуации были очень сложными. Если брать меня образца прошлого года и этот полуфинал с Пегулой, то в 2023-м я бы его проиграла.

Если говорить про финалы этого года, то я играла там не то, чтобы против силовых теннисисток, а против тех, кто в данный момент был в очень-очень хорошей форме. Проиграть финал Лене Рыбакиной с титулом за плечами и в пятёрке WTA? Или Алёне Остапенко? Когда она показывает свой теннис, ей вообще что-то тяжело противопоставить. И то же самое с Коллинз: её 12 человек подряд не могли обыграть.

Статистика имеет значение для фанатов: когда на чём-то можно заострить внимание. Но сыграть три финала за четыре месяца в году, считаю, хороший результат. У меня в карьере, по-моему, такого не было. Я стараюсь из этого выжать только самые позитивные моменты. Это нездоровая тема: если, сделав какой-то хороший результат на турнире, ты заостряешь внимание только на негативных моментах — мол, финалы проигрываешь. Да, это важно, но смотри, сколько ты матчей до этого выиграл, как это сделал и каких игроков обыграл. Для прогресса нужно заострять внимание на хороших вещах.

Конечно, нужно смотреть, почему ты эти финалы проигрывал, что ты можешь сделать лучше. Но хвалить себя тоже нужно», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.