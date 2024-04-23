Касаткина: честно, скучаю по России в целом, но приехать туда возможности нет

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, скучает ли она по родному Тольятти.

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить там, скорее всего, не стала бы, но бывать в местах, где прошло моё детство — особая энергетика, которая подпитывает.

Ох, чувствую, что годы идут, а я не молодею (смеётся). В такие моменты вопрос о доме, о родине звучит внутри ещё сильнее», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.