Касаткина – о работе с Чиполлой: нашли общий язык, потому что я сама люблю понимать теннис

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала сотрудничество с тренером Флавио Чиполлой.

Напомним, Касаткина завершила сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом и начала тренироваться с Чиполлой в феврале 2023 года. 40-летний итальянец ранее занимал 70-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он является победителем пяти челленджеров, а также одного турнира АТР в парном разряде.

«С Флавио мы до этого вообще не были знакомы. Так получилось, что рассталась с Карлосом посреди сезона и подумала: «Блин, нужно быстро что-то делать, находить человека, с которым буду работать». Часто получается, что с первого раза вы не сходитесь с человеком, и нужно искать другого. А мне повезло, что с первой попытки мы с Флавио нашли общий язык. Так как он играл, то и теннис изнутри очень хорошо понимает. И так как у него был определённый стиль игры — где-то лимитированный из-за небольших габаритов — то он должен был именно головой обыгрывать соперников. И мне такая тема зашла, потому что я сама люблю понимать теннис, к тому же физически не самый сильный игрок в туре, так что приходится находить какие-то пути, как выигрывать матчи. На этом мы сошлись.

Карлос и Флавио – два абсолютно разных человека, два разных взгляда на воспитание игрока. Чиполла даёт намного больше свободы, хочет от меня, чтобы я сама принимала решения, не зацикливалась так сильно на том, что не дотренирую форхенд, бэкхенд до какого-то идеала. Наоборот, пытается расслабить мой мозг на корте, чтобы я получала удовольствие, не зацикливалась на каких-то ошибках и вещах, которые не получаются. Концентрировалась на позитивных моментах: что я могу сделать, чтобы навязать борьбу, а не уходила в негатив.

Разборы после матчей тоже отличаются: они мне больше подходят. Чувствую себя более свободной на корте, меня не лимитируют, мне доверяют. Сначала с этим были сложности, потому что непривычно, но это то, что мне подходит», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.