Касаткина: никогда не ставила перед собой цель быть первой ракеткой мира

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что никогда не ставила перед собой цель быть первой ракеткой мира.

«Попадание на Итоговый турнир WTA? Это важно, но не первоначальная моя цель. Уже напарывалась на то, что я шла за рейтингом, и ничего хорошего в итоге из этого не выходило. Также после работы с психологом поняла, что рейтинг – это что-то важное, но он идёт рядом с тобой, он тебя сопровождает. А идти нужно за уверенностью, уровнем игры, самоощущением на корте и за кортом. Если ты идёшь за цифрой – даже если однажды её и поймаешь – потом могут быть большие проблемы (улыбается). Я уже это проходила.

Скрепя зубами, цепляясь за этот рейтинг, я дошла до цели, но не поняла как. Не знала, что развивать. Я шла не за развитием, а за цифрой. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться. Потому что ты никогда не ударишься о потолок. Поэтому я никогда не ставила перед собой цель быть первой ракеткой мира – это то, обо что ты можешь удариться», — сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.