Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина: никогда не ставила перед собой цель быть первой ракеткой мира

Касаткина: никогда не ставила перед собой цель быть первой ракеткой мира
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что никогда не ставила перед собой цель быть первой ракеткой мира.

«Попадание на Итоговый турнир WTA? Это важно, но не первоначальная моя цель. Уже напарывалась на то, что я шла за рейтингом, и ничего хорошего в итоге из этого не выходило. Также после работы с психологом поняла, что рейтинг – это что-то важное, но он идёт рядом с тобой, он тебя сопровождает. А идти нужно за уверенностью, уровнем игры, самоощущением на корте и за кортом. Если ты идёшь за цифрой – даже если однажды её и поймаешь – потом могут быть большие проблемы (улыбается). Я уже это проходила.

Скрепя зубами, цепляясь за этот рейтинг, я дошла до цели, но не поняла как. Не знала, что развивать. Я шла не за развитием, а за цифрой. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться. Потому что ты никогда не ударишься о потолок. Поэтому я никогда не ставила перед собой цель быть первой ракеткой мира – это то, обо что ты можешь удариться», — сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Материалы по теме
«Скучаю по России, скучаю по дому, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
Эксклюзив
«Скучаю по России, скучаю по дому, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android