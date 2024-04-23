Касаткина: я всё больше наслаждаюсь процессом, но от путешествий не начну получать кайф

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что не получает удовольствия от постоянных рабочих перелётов.

«Во время тренировок я всё больше наслаждаюсь процессом, а вот быть в туре, быть постоянно в дороге мне всё ещё сложно. Я приняла это как факт. Но от путешествий — а я имею в виду рабочих, на новую страну посмотреть – не начну получать кайф. Но стараюсь балансировать – я всё-таки очень люблю теннис, мне нравится игра. Стараюсь концентрироваться на вещах, которые делают меня счастливой. А вещи, которые мне тяжело даются, стараюсь проходить на автомате: путешествия, смена отелей, самолёты, пересадки и потери багажа.

Быть счастливым всегда невозможно: что-то радует больше, что-то меньше: иногда нахождение на корте не в кайф. Иначе это было бы странно. Все мы люди. Например, американцы четверть сезона играют дома, им классно. Европейцы приезжают в Европу, совершенно по-другому начинают себя чувствовать. У нас такие волны, но нужно находить позитив в мелочах», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.